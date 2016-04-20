Українець Омельчук завоював золото передолімпійського етапу Кубка світу зі стрільби в Ріо-де-Жанейро
13:02, 20 квітня 2016Інше
88
Наш спортсмен переміг у стрільбі з малокаліберного пістолета на 50 метрів.
Омельчук завоював для України другу золоту нагороду етапу КМ в Ріо / issf-sports.org
На майбутній олімпійській стрілецької арені в Ріо-де-Жанейро (Бразилія) триває етап Кубка світу зі стрільби, де українець Олег Омельчук завоював золото у стрільбі з малокаліберного пістолета з відстані 50 метрів, повідомляє офіційний сайт змагань.
Наш спортсмен показав результат 191,3 бали. Зокрема, у фінальній серії він набрав 10,7 і 9,7 бала, в той час як триразовий олімпійський чемпіон Чжонг Чжин з Південної Кореї "вибив" 9,4 і 8,6 бала. Третє місце зайняв Живей Ванг з Китаю (169,7 бали).
Як повідомляв УНІАН, раніше на цьому ж змаганні в Ріо українська Олімпійська чемпіонка-2004 Олена Костевич перемогла у стрільбі з пневматичного пістолета (10 м)
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter