Україна піднялася на сім рядків у тенісному рейтингу жіночих збірних

Жіноча збірна України з тенісу після перемоги в матчі Кубка Федерації над Аргентиною, піднялася на 13-е місце в рейтингу ITF.

Українки обійшли в таблиці Словаччину, Канаду, Польщу, Аргентину, Парагвай, Бразилію та Сербію.

Лідером рейтингу, як і раніше, є збірна Чехії. Далі йдуть команди Франції, Німеччини, Росії та Італії.

Як повідомляв раніше УНІАН, жіноча збірна України з тенісу з рахунком 4:0 перемогла Аргентину в матчі плей-офф Другої Світової групи Кубка Федерації. У складі української команди виступали Катерина Бондаренко, Леся Цуренко, Людмила Кіченок і Ольга Савчук.