Україна піднялася на сім рядків у тенісному рейтингу жіночих збірних
11:53, 19 квітня 2016Інше
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Жіноча збірна, здолавши у матчі Кубка Федерації аргентинок, повернулася до Топ-15 рейтингу національних команд.
Українки піднялися на 13-е місце рейтингу / btu.org.ua
Жіноча збірна України з тенісу після перемоги в матчі Кубка Федерації над Аргентиною, піднялася на 13-е місце в рейтингу ITF.
Українки обійшли в таблиці Словаччину, Канаду, Польщу, Аргентину, Парагвай, Бразилію та Сербію.
Лідером рейтингу, як і раніше, є збірна Чехії. Далі йдуть команди Франції, Німеччини, Росії та Італії.
Як повідомляв раніше УНІАН, жіноча збірна України з тенісу з рахунком 4:0 перемогла Аргентину в матчі плей-офф Другої Світової групи Кубка Федерації. У складі української команди виступали Катерина Бондаренко, Леся Цуренко, Людмила Кіченок і Ольга Савчук.
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