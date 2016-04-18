Білоруську тенисистку Азаренко оштрафували за непристойний жест російським уболівальникам

Білоруська тенісистка Вікторія Азаренко оштрафована на 2,5 тисячі доларів за непристойний жест, показаний під час матчу Кубка Федерації в Москві з росіянкою Дариною Касаткіною, повідомили ТАСС в прес-службі Міжнародної федерації тенісу (ITF).

Матч плей-офф Світової групи Кубка Федерації Росія - Білорусь проходив 16-17 квітня в МСА "Лужники". Російські тенісистки поступилися з рахунком 2-3 і вилетіли з першої Світової групи в другу вперше за 18 років - з 1998 року.

"Азаренко оштрафована на $2,5 тисячі за неспортивну поведінку", - повідомили в прес-службі.

У неділю Азаренко перемогла Касаткіну з рахунком 6:2, 5:7, 6:3. У шостому геймі другого сету на своїй подачі при рахунку 2:3 білоруська тенісистка висловила невдоволення шумом, що линув з трибун, схрестивши руки в образливому жесті. Гейм у підсумку закінчився перемогою спортсменки з Білорусі, а судді довелося просити глядачів дотримуватися тиші (арбітр традиційно робить зауваження вболівальникам на тенісних матчах). У восьмому геймі Азаренко голосно нецензурно вилаялася після програного очка.

Це вже не перший штраф, накладений на білоруську тенісистку за неспортивну поведінку. Так, після матчу Відкритого чемпіонату Франції-2015 з американкою Сереною Вільямс вона була оштрафована на $7 тис. за нецензурну лайку і образу арбітра.

Азаренко - дворазова переможниця турніру серії "Великого шолома" Відкритий чемпіонат Австралії (2012-2013). На інших турнірах серії, включаючи найзнаменітіший і найпрестижніший у світі тенісу Вімблдон, титулів не завойовувала. У січні 2012 року стала першим номером світового рейтингу. На даний момент замикає п'ятірку найкращих гравців світу.