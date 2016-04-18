149 українських спортсменів вибороли олімпійські ліцензії на Ігри в Ріо

Вихідними олімпійські перепустки здобули борці, спортивні гімнасти, представники фехтування і настільного тенісу, повідомляє прес-служба НОК України,

Останнім шансом здобути путівку до Ріо скористався чемпіон І Європейських ігор з фехтування на шаблях Андрій Ягодка, вигравши європейський зональний відбір в Празі (Чехія). Відзначимо, що раніше виступ на Олімпійських іграх собі гарантували відразу три українських фехтувальних команди: жіноча шабля, чоловіча та жіноча шпага.

На європейському олімпійському відборі з настільного тенісу, що приймав шведський Хальмстад, Україна завоювала ліцензію в одиночному чоловічому розряді зусиллями Коу Лея. В травні буде опублікований остаточний список учасників парних та одиночних олімпійських змагань відповідно до світового рейтингу, тож українці мають шанси збільшити своє представництво на Іграх в Ріо.

Як повідомляв УНІАН, на європейському кваліфікаційному турнірі з боротьби, що відбувався в Сербії, володарями ліцензій стали вільники Андрій Квятковський (65кг) і Ален Засєєв (125 кг), а також Оксана Гергель (58кг) і Алла Черкасова (75 кг). Відтак в активі наших борців 9 з 18 можливих ліцензій. Попереду чергові кваліфікаційні турніри, перший з яких вже 22-24 квітня прийматиме столиця Монголії Улан-Батор.

У свою чергу, на змаганнях, що відбулись в олімпійській столиці – Ріо-де-Жанейро - командну олімпійську ліцензію виборола наша чоловіча гімнастична збірна. Олег Верняєв, Ігор Радівілов, Максим Семянків, Андрій Сенічкін, Владислав Грико та Ілля Єгоров посіли друге місце з результатом 350,160 балів, поступившись лише 0,5 балів переможцям турніру німцям. Разом з тим, право представляти жіночу гімнастику в індивідуальних олімпійських змаганнях отримала Ангеліна Кисла.

Відзначимо, що ліцензійний олімпійський відбір завершиться в червні.

З поіменним списком володарів ліцензій можна ознайомитись на офіційному сайті НОК України.

Остаточний склад збірної України буде затверджений Виконкомом Національного олімпійського комітету України за підсумками ліцензійного відбору та за пропозиціями національних олімпійських федерацій наприкінці липня 2016 року.

Ігри XXXI Олімпіади в Ріо-де-Жанейро (Бразилія) пройдуть з 5 по 21 серпня 2016 року. Планується, що у змаганнях візьмуть участь понад 10 500 атлетів з 206 країн світу, які розіграють 306 комплектів нагород у 42 олімпійських дисциплінах.