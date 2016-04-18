Олімпійська чемпіонка-2004 Костевич виграла передолімпійський етап КС в Ріо-де-Жанейро
13:56, 18 квітня 2016Інше
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Наша спортсменка випередила на 4 бали найближчу переслідувачку.
Костевич вже здобула першу перемогу на майбутньому олімпійському стрільбищі / issf-sports.org
Українка Олена Костевич виграла у фіналі етапу Кубка світу зі стрільби з пневматичного пістолета (10 м), що проходив на майбутньому олімпійському стрільбищі в бразильському Ріо-де-Жанейро, повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації стрілецького спорту.
Українка виграла з солідним запасом, випередивши Антуанету Боневу з Болгарії рівно на 4 пункти.
Підсумковий результат Костевич - 201,7 бали. Боневої - 197,7 бали, володарки бронзи Шун Сі Тео (Сінгапур) - 178 балів рівно.
Костевич - Олімпійська чемпіонка Афін-2004 і дворазова бронзова призерка Ігор у Лондоні-2012. Також вона є чемпіонкою світу і триразовою чемпіонкою Європи.
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