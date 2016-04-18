Гімнастка Чусовітіна кваліфікувалася на сьому Олімпіаду поспіль

Олімпійська чемпіонка Барселони-92 і дворазова чемпіонка світу-1991 зі спортивної гімнастики Оксана Чусовітіна, яка нині представляє Узбекистан, на тестових змаганнях в Ріо-де-Жанейро зуміла успішно пройти кваліфікаційний відбір на Ігри-2016, повідомляє ТАСС.

У разі виходу на олімпійський поміст, спортсменка стане першою гімнасткою в історії, кому вдалося виступити на семи Олімпіадах.

На передолімпійських тестових змаганнях 40-річна Чусовітіна посіла підсумкове 45-е місце. Цього результату виявилося достатньо для того, щоб стати володаркою олімпійської путівки в Ріо-де-Жанейро.

Чусовітіна - єдина в історії гімнастка, яка брала участь у шести Олімпіадах. Дебют цієї спортсменки на чемпіонатах світу припав на 1991-й рік, коли вона у складі збірної СРСР в американському Індіанаполісі виграла дві золоті та одну срібну нагороду.

На ОІ-1992 в Барселоні Чусовітіна у складі Об'єднаної команди стала чемпіонкою у командній першості. В її активі також срібло Ігор Пекіна-2008. Спортсменка є триразовою чемпіонкою світу, володаркою чотирьох срібних і чотири бронзових нагород світових першостей. Виступала також за збірну Німеччини.