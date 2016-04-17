Рафаель Надаль виграв престижний тенісний турнір у Монако

У Монте-Карло завершився фінальний матч тенісного турніру серії "Мастерс", в якому іспанець Рафаель Надаль (5-й у світовому рейтингу) обіграв Гаеля Монфіса (9).

Матч завершився з рахунком 7:5, 5:7, 6:0.

У перших двох сетах тенісисти змагалися на рівних, роблячи вирішальні брейк за рахунку 5:5. А ось у третій партії більш титулований Надаль виявився набагато сильнішим за опонента.

5-й номер світового рейтингу Надаль виграв 68-й турнір у своїй кар'єрі (з них - 14 титулів "Великого шолома").