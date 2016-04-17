Збірна України завоювала три золоті медалі на європейському Гран-прі зі стрільби з лука

Кращий результат в індивідуальних стрільбах показала сумчанка Поліна Родіонова, яка виграла турнір серед жінок.

У командних змаганнях серед жінок золоту медаль завоювали українки Анастасія Павлова, Вероніка Марченко та Лідія Січенікова.

Також з золотою медаллю повертаються додому Микита Шишкін, Віктор Рубан та Георгій Іваницький, які перемогли у командних змаганнях серед чоловіків.

Крім того, Рубан виграв бронзову нагороду в індивідуальних стрільби серед чоловіків, а жіноча команда України у складі Тетяни Познякової, Вікторії Дьякової та Олени Борисенко – срібну медаль у змаганнях жіночих команд у стрільбі з блочних луків.

Всього в змаганнях було розіграно 10 комплектів нагород. Окрім збірної України, три золоті медалі виграли спортсмени Італії, по одній – Швеції, Греції, Молдови та Данії.

Збірна України посіла перше місце в загальнокомандному заліку.

Турнір у Софії проходив 12-16 квітня.