Чоловіча збірна України зі спортивної гімнастики завоювала путівку на Олімпійські ігри

У Ріо-де-Жанейро (Бразилія) завершився ліцензійний олімпійський турнір зі спортивної гімнастики, в якому чоловіча збірна України посіла 2-е місце і завоювала ліцензію на Ігри-2016, повідомляє офіційний сайт FIG.

Наша чоловіча збірна у складі Олега Верняєва, Ігоря Радивілова, Максима Семянківа, Андрія Сенічкіна та Іллі Єгорова посіла друге місце в командному багатоборстві.

Результат української п'ятірки в сумі склав 350,160 балів. Це на півбала менше, ніж у переможців олімпійської кваліфікації команди Німеччини (350,609). Третє місце - у збірної Нідерландів (347.444).

У чоловічому особистому турнірі найкращий результат в українця Олега Верняєва (92,107 бали). Він, зокрема випередив посівших 2-3 місця Морено Кальво з Колумбії і Джона Орозко (США).