Збірна України з тенісу обіграла команду Аргентини і вийшла у II Світову групу Кубка Федерації
У Бучі (Київська область) завершився третій поєдинок матчу плей-офф другої Світової групи Кубка Федерації Україна - Аргентина, в якому Леся Цуренко обіграла Марію Ірігойєн і принесла українській команді третє переможне очко.
Поєдинок Цуренко - Ірігойєн завершився з рахунком 6:3, 6:0 на користь нашої спортсменки.
Українка мала повну перевагу над суперницею, вигравши зі старту матчу дев'ять геймів поспіль.
Цуренко всуху виграла перший сет (6:0) і повела з рахунком 3:0 у другій партії. Тільки після цього у суперниці почала налагоджуватися гра і вона навіть зуміла скоротити розрив до мінімуму (4:3). Але потім українка знову перехопила перевагу і виграла останні два гейми - 6:3.
Раніше, в єдиному їх протистоянні до сьогоднішнього дня на турнірі в Монпельє (Франція) в 2009-му році, Цуренко програла через травму, відмовившись від продовження боротьби за рахунку 1:4 в першому сеті.
Таким чином, рахунок у матчі став 3:0 на користь збірної України, яка достроково здобула перемогу. За регламентом матч складається з п'яти зустрічей - чотирьох одиночних і парної.
Як повідомляв УНІАН, напередодні Катерина Бондаренко виграла у Ірігойєн з рахунком 6:1, 6:1, а Леся Цуренко також у двох партіях впоралася з Надєю Подороскою - 6:1, 6:4.
II Світова група включають в себе 9-16-у команди світу. Вісімка найсильніших виступає в I Світовій групі.