Збірна України з тенісу обіграла команду Аргентини і вийшла у II Світову групу Кубка Федерації

Поєдинок Цуренко - Ірігойєн завершився з рахунком 6:3, 6:0 на користь нашої спортсменки.

Українка мала повну перевагу над суперницею, вигравши зі старту матчу дев'ять геймів поспіль.

Цуренко всуху виграла перший сет (6:0) і повела з рахунком 3:0 у другій партії. Тільки після цього у суперниці почала налагоджуватися гра і вона навіть зуміла скоротити розрив до мінімуму (4:3). Але потім українка знову перехопила перевагу і виграла останні два гейми - 6:3.

Раніше, в єдиному їх протистоянні до сьогоднішнього дня на турнірі в Монпельє (Франція) в 2009-му році, Цуренко програла через травму, відмовившись від продовження боротьби за рахунку 1:4 в першому сеті.

Таким чином, рахунок у матчі став 3:0 на користь збірної України, яка достроково здобула перемогу. За регламентом матч складається з п'яти зустрічей - чотирьох одиночних і парної.

Як повідомляв УНІАН, напередодні Катерина Бондаренко виграла у Ірігойєн з рахунком 6:1, 6:1, а Леся Цуренко також у двох партіях впоралася з Надєю Подороскою - 6:1, 6:4.

II Світова група включають в себе 9-16-у команди світу. Вісімка найсильніших виступає в I Світовій групі.