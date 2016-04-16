Федерацію регбі України очолив скандальний чиновник

Новим президентом Федерації регбі України був обраний Євген Баженков, повідомляє rugger.info.

На цій посаді 36-річний функціонер замінить В'ячеслава Калитенка, який склав повноваження голови ФРУ.

Євген Баженков в 2015 році обіймав посаду заступника міністра молоді України Ігоря Жданова, а пізніше був призначений виконавчим директором Фонду соціального страхування України.

Він також з 2012 року є першим віце-президентом Федерації легкої атлетики України.

Раніше прізвище Баженкова спливало у зв'язку з подіями на Майдані у 2013-2014 роках. Займаючи посаду в Міністерстві освіти і спорту за керівництва Дмитра Табачника, він нібито організовував приміщення училищ та технікумів в Києві, щоб розмістити там "тітушок". Втім, офіційного підтвердження ця інформація так і не отримала.