Збірна України з тенісу була сильніше Аргентини в перший день Кубка Федерації
16:21, 16 квітня 2016Інше
195
Катерина Бондаренко та Леся Цуренко обіграли суперниць в одиночних зустрічах.
Цуренко обіграла аргентинку Подороскую / btu.irg.ua
Збірна України виграє з рахунком 2:0 у команди Аргентини після першого дня Кубка Федерації, який проходить в місті Буча (Київська область).
У першому матчі дня Катерина Бондаренко у двох сетах обіграла Марію Ірігойєн - 6:1, 6:1.
В іншому поєдинку Леся Цуренко також у двох партіях впоралася з Надєю Подороскою - 6:1, 6:4.
Завтра пройде другий день Кубка Федерації. Катерина Бондаренко і Леся Цуренко, помінявшись суперницями, знову проведуть одиночні зустрічі. Після цього Людмила Кіченок і Ольга Савчук удвох спробують обіграти аргентинську пару Гваделупе Рохас Перез / Лурдес Марія Карлі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter