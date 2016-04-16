Збірна України з тенісу була сильніше Аргентини в перший день Кубка Федерації

Збірна України виграє з рахунком 2:0 у команди Аргентини після першого дня Кубка Федерації, який проходить в місті Буча (Київська область).

У першому матчі дня Катерина Бондаренко у двох сетах обіграла Марію Ірігойєн - 6:1, 6:1.

В іншому поєдинку Леся Цуренко також у двох партіях впоралася з Надєю Подороскою - 6:1, 6:4.

Завтра пройде другий день Кубка Федерації. Катерина Бондаренко і Леся Цуренко, помінявшись суперницями, знову проведуть одиночні зустрічі. Після цього Людмила Кіченок і Ольга Савчук удвох спробують обіграти аргентинську пару Гваделупе Рохас Перез / Лурдес Марія Карлі.