Українка Ірина Деха стала чемпіонкою Європи з важкої атлетики

Про це повідомляє прес-служба Федерації важкої атлетики України.

"19-річна важкоатлетка із Харківської області успішно виконала всі шість підходів у 2-х вправах. У ривку наша спортсменка здолала 115 кг, у поштовху українка показала результат у 135 кг. За підсумками двох вправ ривка і поштовху в сумі у Ірини Дехі - 250 кг", - йдеться в повідомленні.

У підсумку спортивна скарбничка України поповнилася трьома золотими медалями.

Читайте такожУкраїнські важкоатлети завоювали 7 ліцензій на Олімпійські ігри-2016

Друге місце дісталося представниці Франції Гаэль Найо-Кечанке з результатом 242 кг (110 кг + 132 кг). Третє місце посіла молдованка Наталія Прищепа - 240 кг (110 кг + 130 кг).

"Також, у ваговій категорії до 75 кг виступила українська спортсменка Анастасія Шишанова, яка увійшла до 5-ки найсильніших, зайнявши на 5 місці з результатом 223 кг (102 кг + 121 кг)", - додали у Федерації.

Читайте такожПризер чемпіонату світу з легкої атлетики Мохнюк звинувачена у вживанні допінгу

Як повідомляв УНІАН, на європейській першості з важкої атлетики, яка триває у Фьорде (Норвегія), Олександр Пелешенко поповнив скарбничку збірної України золотою медаллю.

Раніше, представниця Одеської області Юлія Паратова здобула "срібло" у ваговій категорії до 53 кг.