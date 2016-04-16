WADA анулювало акредитацію антидопінгової лабораторії в Москві
00:22, 16 квітня 2016Інше
205
Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) анулювало акредитацію Московської антидопінгової лабораторії.
REUTERS
Про це повідомляється на офіційному сайті WADA, передає Лента.ру.
Дане рішення ухвалене через невідповідність Міжнародного стандарту для лабораторій (ISL) і пов'язаними з ним технічними документами.
Читайте такожУкраїна увійшла до списку країн, що відповідають кодексу ВАДА
«Анулювання ліцензії вступає в силу негайно. Рішення було прийнято виконавчим комітетом WADA після ретельного аналізу стану лабораторії незалежним дисциплінарним комітетом», — йдеться в заяві WADA.
Як повідомляв УНІАН, на початку листопада 2015 року рада Всесвітнього антидопінгового агентства WADA дискваліфікувала Російське антидопінгове агентство через невідповідність кодексу організації.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter