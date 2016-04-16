WADA анулювало акредитацію антидопінгової лабораторії в Москві

Про це повідомляється на офіційному сайті WADA, передає Лента.ру.

Дане рішення ухвалене через невідповідність Міжнародного стандарту для лабораторій (ISL) і пов'язаними з ним технічними документами.

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«Анулювання ліцензії вступає в силу негайно. Рішення було прийнято виконавчим комітетом WADA після ретельного аналізу стану лабораторії незалежним дисциплінарним комітетом», — йдеться в заяві WADA.

Як повідомляв УНІАН, на початку листопада 2015 року рада Всесвітнього антидопінгового агентства WADA дискваліфікувала Російське антидопінгове агентство через невідповідність кодексу організації.