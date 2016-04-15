Матч Кубку Федерації з тенісу Україна - Аргентина почнуть Катерина Бондаренко і Марія Ірігойєн

Сьогодні відбулось жеребкування матчу плей-офф Другої світової групи Кубка федерації з тенісу, в якому збірна України зіграє з командою Аргентини, повідомляє Великий теніс України.

Згідно з жеребкуванням, у суботу, 16 квітня, спочатку на корт вийдуть Катерина Бондаренко і Марія Ірігойєн. Слідом за ними найсильнішого виявлять Леся Цуренко і Надя Подороска.

У другий день (неділя, 17 квітня), відбудуться поєдинки Леся Цуренко - Марія Ірігойєн, Катерина Бондаренко - Надя Подороска, а також парна зустріч Людмила Кіченок / Ольга Савчук - Гваделупі Рохас Перез / Лурдес Марія Карлі.

Капітани команд Михайло Філіма (Україна) і Марія Хосе Гайдано (Аргентина) можуть зробити заміни у складах своїх команд.

Переможець цього матчу зможе зіграти в сезоні-2017 у другому дивізіоні світового тенісу (9-16 команди). У Першій світовій групі грають 8 найсильніших команд світу.