Українець Пелешенко став чемпіоном Європи з важкої атлетики
13:59, 15 квітня 2016Інше
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Наш спортсмен був найкращим у ваговій категорії до 85 кг.
noc-ukr.org
На європейській першості з важкої атлетики, яка триває у Фьорде (Норвегія), Олександр Пелешенко поповнив скарбничку збірної України золотою медаллю, повідомля прес-служба НОК України.
Загалом 22-річний спортсмен приніс Україні три медалі: «мале» «срібло» в ривку з результатом 168 кг, «мале» «золото» у поштовху, підкоривши 204 кг, і «золото» в сумі з результатом 372 кг.
Українець обійшов представників Румунії Габріеля Сінкраяна, який посів друге місце, та Георгія Чернея, який розмістився на третьому щаблі спортивного п'єдесталу.
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