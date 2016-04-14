Призер чемпіонату світу з легкої атлетики Мохнюк звинувачена у вживанні допінгу

Українська легкоатлетка Анастасія Мохнюк, яка завоювала срібну медаль на зимовому чемпіонаті світу-2016 в Портленді (США), отримала повідомлення про позитивну допінг-пробі на мельдоний.

Сама спортсменка стверджує, що вживала препарат «Мілдронат» в медичних цілях.

«На жаль, кілька днів тому я отримала повідомлення про те, що в моїй допінг-пробі, взятій в Портленді (США) під час змагального тестування, був виявлений мілдронат. Ця новина мене шокувала. З цього приводу я направила в медичну комісію Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (IAAF) пояснення, в якому зазначила, що так, я дійсно приймала препарат «Мілдронат», але це робилося за призначенням медичних фахівців, в медичних цілях і у дозволені терміни. Я не порушувала антидопінгових правил, і мої дії мали ненавмисний характер. На період розгляду справи я готова до співпраці з даного питання і сподіваюся на об'єктивний вердикт», - наводить слова Мохнюк прес-служба Федерації легкої атлетики України.

Мельдоний був внесений у список заборонених речовин WADA з 1 січня 2016 року.

Як повідомляв УНІАН, напередодні стало відомо, що вміст менш одного мікрограма мельдонію в допінг-пробі спортсмена, зданої до 1 березня 2016 року, є допустимим показником. З такою заявою виступило Міжнародне антидопінгове агентство (WADA).