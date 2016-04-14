Світоліна сенсаційно програла російській тенісистці та вибула з турніру в Боготі
12:07, 14 квітня 2016Інше
140
Переможниця матчу Олександра Панова перебуває у другій сотні рейтингу WTA.
Світоліна сенсаційно програла росіянці / btu.org.ua
Українська тенісистка Еліна Світоліна несподівано поступилася у першому раунді турніру WTA в колумбійській Боготі.
Світоліна програла росіянці Олександрі Панової, яка в рейтингу WTA займає 153-е місце.
Рахунок матчу - 1:2 (5:7, 6:1, 6:7)
Як раніше повідомляв УНІАН, Еліна Світоліна стала першою сіяною на турнірі в Боготі.
Примітно, що через змагання у Колумбії Світоліна пропустить матч збірної України в Кубку Федерації проти Аргентини, який відбудеться 16-17 квітня у Бучі (Київська область).
На даний момент українка займає 16-ту позицію в рейтингу WTA.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter