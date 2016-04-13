Біатлоніст Тищенко може уникнути покарання за позитивний тест на мельдоний - президент ФБУ Бринзак

У допінг-пробі українського біатлоніста Артема Тищенко було знадейно всього 0,6 мікрограма мельдонію і він може уникнути покарання, заявив УНІАН президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак.

У випадку з іншою представницею українського біатлону - Ольгою Абрамовою, дискваліфікація буде, тому що показники її допінг-проби були значно вищими.

"Це чудова новина, думаю, що питання з Тищенко буде закрито найближчим часом. Що стосується Абрамової, то зараз їй може загрожувати до двох років дискваліфікації, проте у неї є пом'якшувальні обставини - астма і ряд інших проблем по здоров'ю. Остаточне рішення щодо її питання відкладено до вересня. Ми сподіваємося, що її покарання буде мінімально можливим скоротять до року. Тоді, вже в січні 2017-го вона зможе повернутися у великий спорт", - зазначив Бринзак.

Раніше сьогодні стало відомо, що вміст менш одного мікрограма мельдонію в допінг-пробі спортсмена, зданої до 1 березня 2016 року, є допустимим показником, повідомив ТАСС з посиланням на заяву Міжнародного антидопінгового агентства (WADA).

"Випадки, коли в допінг-пробі зміст мельдонію менше 1 мікрограма, і вона взята до 1 березня 2016 року, в порівнянні з випадками використання препарату до 1 січня 2016 року, - йдеться в заяві. - Таким чином, припускається, що атлет не приймав препарат навмисне після його заборони".

Розслідування буде продовжено до ставлення тих спортсменів, які зізналися у вживанні мельдонію, або є інші докази того, що вони вживали мельдоний 1 січня і пізніше, а також, якщо концентрація речовини перевищує 15 мікрограмів на мілілітр, що свідчить про недавньому застосуванні мельдонію, або концентрація знаходиться між 1 і 15 мікрограма на мілілітр, а допінг тест був узятий 1 березня 2016 року або пізніше.

Час прийому препарату спортсменами буде додатково вивчено в тих випадках, якщо в допінг-пробах атлетів, зданих до 1 березня, зміст речовини мельдонію становить від 1 до 15 мікрограмів на мілілітр, а також якщо концентрація речовини становить менше 1 мікрограма на мілілітр в допінг-проб, які були взяті з 1 березня 2016 року. Рішення з тимчасової дискваліфікації спортсменів в цих двох випадках залишається за федерацією. Вони мають право або залишити в силі тимчасову дискваліфікацію спортсменів до закінчення досліджень з часу виведення мельдонію з організму, або зняти її. У другому випадку спортсмен повинен розуміти, що якщо на підставі досліджень буде встановлено, що він застосовував препарат 1 січня або пізніше, то всі його результати, показані в період після зняття тимчасової дискваліфікації, можуть бути анульовані, а призові повинні бути повернені.