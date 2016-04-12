Збірна України з футзалу обіграла Словаччину і вийшла на Чемпіонат світу

Збірна України, обігравши у матчі плей-офф до ЧС-2017 команду Словаччини, стала учасником фінальної частини Чемпіонату світу з футзалу.

Поєдинок, що відбувся сьогодні в Одесі за повних трибун Палацу спорту, збірна України виграла з рахунком 5:1.

Україна - Словаччина - 5:1 (3:0)

Голи: Борсук (8), Журба (16, 19), Шотурма (27, 34) - Доша (29)

У першому матчі плей-офф, який пройшов 22 березня у словацькому місті Нітра, збірна України обіграла суперника з рахунком 6:0.

Таким чином, підопічні Олександра Косенка стали одним з семи представників Європи на Чемпіонаті світу 2016 року в Колумбії, який відбудеться з 10 вересня по 1 жовтня 2016 року.