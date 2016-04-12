Українка Паратова стала віце-чемпіонкою Європи з важкої атлетики

На чемпіонаті Європи з важкої атлетики, що проходить у Норвегії, представниця Одеської області Юлія Паратова здобула "срібло" у ваговій категорії до 53 кг., повідомляє прес-служба Федерації важкої атлетики України.

Українська спортсменка отримала "мале "золото" у ривку з результатом у 94 кг. В поштовху судді не зарахували Паратовій перші дві спроби у 108 кг, а третя спроба з аналогічною вагою була вдало зарахована - 4-те місце. Сума двоборства Паратової - 202 кг (94 + 108).

Чемпіонкою Європи у цьому виді програми стала Крістіна Йову з Молдавії (210 кг.), «бронза» - на рахунку Ребекки Кохи з Латвії (198).

Паратова - дворазова чемпіонка Європи (2013, 2015), учасниця Олімпіади-2012 в Лондоні (5-те місце).

Чемпіонат Європи з важкої атлетики триває у Норвегії з 8 по 16 квітня.