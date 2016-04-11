Український олімпійський чемпіон обраний у виконком Європейської федерації важкої атлетики

Олімпійський чемпіон з важкої атлетики, віце-президент Федерації важкої атлетики України, заступник голови Комісії атлетів Національного олімпійського комітету Олексій Торохтій був обраний членом виконкому Європейської федерації важкої атлетики (EWF).

Під час чемпіонату Європи, який з 10 по 16 квітня триває в Норвегії, відбувся виборчий конгрес до Європейської федерації важкої атлетики. Шляхом таємного голосування делегатами від кожної європейської країни раз на чотири роки обирається склад керуючого органу Федерації.

Цього року на Конгресі були присутні 44 представники європейських країн. У ході таємного голосування президентом EWF було обрано італійця Антоніо Урсо, генеральним секретарем – турка Хасана Аккуса, які до цього й очолювали Європейську федерацію. До складу виконкому EWF одним із 6 членів було обрано українця Олексія Торохтія.

Торохтій є чемпіоном Олімпіади-2012 у Лондоні, бронзовим призером чемпіонату світу, срібним та бронзовим призером першості Європи з важкої атлетики.

Востаннє представник України обирався до складу Європейської федерації важкої атлетики у 2008 році.