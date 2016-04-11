Українець Долгополов піднявся в тенісному рейтингу ATP
Найсильніший український тенісист тепер займає 29 місце в таблиці.
Український тенісист Олександр Долгополов піднявся на одну сходинку в оновленому рейтингу ATP. Тепер уродженець Києва займає в таблиці 29 місце.
Ще один представник України Ілля Марченко залишився на 70-му місці рейтингу, а Сергій Стаховський опустився на три позиції і тепер займає 111-ю сходинку.
Лідирує в рейтингу ATP, як і раніше, Новак Джокович. Сербський тенісист має пристойний запас за очками перед найближчими переслідувачами - британцем Енді Марреєм і швейцарцем Роджером Федерером. Верхня десятка списку виглядає так:
1 (1). Новак Джокович (Сербія) - 16540 очок
2 (2). Енді Маррей (Великобританія) - 7815
3 (3). Роджер Федерер (Швейцарія) - 7695
4 (4). Станіслас Ваврінка (Швейцарія) - 6370
5 (5). Рафаель Надаль (Іспанія) - 4955
6 (6). Кей Нісікорі (Японія) - 4490
7 (7). Томаш Бердих (Чехія) - 3630
8 (8). Давид Феррер (Іспанія) - 3370
9 (9). Жо-Вільфред Цонга (Франція) - 3130
10 (10). Рішар Гаске (Франція) - 2840
...
29 (30). Олександр Долгополов - 1285
70 (70). Ілля Марченко - 739
111 (108). Сергій Стаховський - 533
Як повідомляв УНІАН, найсильніша українська тенісистка Еліна Світоліна залишилася на 16-му місці рейтингу WTA.