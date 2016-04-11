Українець Долгополов піднявся в тенісному рейтингу ATP

Український тенісист Олександр Долгополов піднявся на одну сходинку в оновленому рейтингу ATP. Тепер уродженець Києва займає в таблиці 29 місце.

Ще один представник України Ілля Марченко залишився на 70-му місці рейтингу, а Сергій Стаховський опустився на три позиції і тепер займає 111-ю сходинку.

Лідирує в рейтингу ATP, як і раніше, Новак Джокович. Сербський тенісист має пристойний запас за очками перед найближчими переслідувачами - британцем Енді Марреєм і швейцарцем Роджером Федерером. Верхня десятка списку виглядає так:

1 (1). Новак Джокович (Сербія) - 16540 очок

2 (2). Енді Маррей (Великобританія) - 7815

3 (3). Роджер Федерер (Швейцарія) - 7695

4 (4). Станіслас Ваврінка (Швейцарія) - 6370

5 (5). Рафаель Надаль (Іспанія) - 4955

6 (6). Кей Нісікорі (Японія) - 4490

7 (7). Томаш Бердих (Чехія) - 3630

8 (8). Давид Феррер (Іспанія) - 3370

9 (9). Жо-Вільфред Цонга (Франція) - 3130

10 (10). Рішар Гаске (Франція) - 2840

...

29 (30). Олександр Долгополов - 1285

70 (70). Ілля Марченко - 739

111 (108). Сергій Стаховський - 533

Як повідомляв УНІАН, найсильніша українська тенісистка Еліна Світоліна залишилася на 16-му місці рейтингу WTA.