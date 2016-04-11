Федерація стрільби України не перешкоджає виступу кримчанина Айвазяна на Іграх в Ріо під прапором Росії

У Федерації стрільби України спростували інформацію російських ЗМІ про заборону крыскому спортсмену Артуру Айвазяну представляти Росію на Олімпійських іграх-2016 в Ріо-де-Жанейро, повідомив УНІАН виконавчий директор організації Андрій Петросюк.

"Ми не перешкоджаємо виступу атлета у складі збірної РФ. Інша справа, що ми виставили свої вимоги до колег із Стрілецького союзу Росії, які повинні бути задоволені, але цього чомусь не відбувається. Кримська федерація і спортшкола існували за державний рахунок - ФСУ та Мінмолодьспорту. Зброя та екіпіровка були придбані за держкошти України. І ми попросили росіян повернути зброю, яка була зареєстрована в міліції - чотири малокаліберні гвинтівки. У листуванні з керівником російської організації Володимиром Лісіним нас запевнили, що проблем з цим не буде. На жаль, на практиці ніхто нічого не робить, зброю нам не повертають", - зазначив Петросюк.

Також він зазначив, що в якості альтернативи українська сторона пропонувала росіянам придбати для збірної України чотири нові німецькі гвинтівки Walther. Але і ця пропозиція залишилася без відповіді.

"Ми ні в якому разі не перешкоджали переходу спортсмена. Більше того, ця позиція була погоджена з президентом НОК України Сергієм Бубкою. Ми навіть не ставили додаткових умов. Хоча, матчастина кримської школи - екіпірування, форма і т. д., коштує близько 100 тис. євро.", - додав Петросюк.

"Чому Айвазян звинувачує нас? Мабуть, йому не розповідають про листування двох федерацій. Або подають перекручену інформацію. Моральна сторона питання - інша справа. Айвазяна олімпійським чемпіоном все-таки зробила Україна, де у нього була унікальна гвинтівка, зроблена спеціально під нього. Але, це вже до спортсмена питання", - підсумував виконавчий директор ФСУ.

Раніше РІА-Крим повідомило про те, що Олімпійський чемпіон 2008 року, стрілок з Криму Артур Айвазян не буде цього року представляти Росію на літніх Олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро (Бразилія).

За словами спортсмена, після того, як він вирішив виступати під прапором Росії, українська сторона подала протест, позбавивши його права брати участь у міжнародних змаганнях протягом трьох років. Зараз Айвазян продовжує тренуватися, виїжджати на збори, але виступає тільки на російських змаганнях.

Карантин закінчиться для спортсмена восени 2016 року, тому що останній раз він представляв Україну у фіналі Кубка світу у листопаді 2013 року.