Українські тенісистки опустилися в рейтингу WTA

Українські тенісистки Леся Цуренко та Катерина Бондаренко опустилися в оновленому рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Цуренко впала на 43-ю позицію, Бондаренко тепер знаходиться на 67-му місці.

Разом з тим, найсильніша на даний момент українська тенісистка Еліна Світоліна зберегла за собою 16-ту сходинку рейтингу.

Верхня частина рейтингу виглядає так:

1 (1). Серена Вільямс (США) - 8625

2 (3). Агнешка Радванська (Польща) - 5775

3 (2). Анжеліка Кербер (Німеччина) - 5740

4 (4). Гарбіньє Мугуруса (Іспанія) - 4831

5 (5). Вікторія Азаренко (Білорусь) - 4530

6 (6). Сімона Халеп (Румунія) - 3785

7 (7). Петра Квітова (Чехія) - 3763

8 (8). Роберта Вінчі (Італія) - 3595

9 (9). Марія Шарапова (Росія) - 3432

10 (10). Белінда Бенчіч (Швейцарія) - 3340

...

16 (16). Еліна Світоліна (Україна) - 2750

43 (42). Леся Цуренко (Україна) - 1194

67 (63). Катерина Бондаренко (Україна) - 968

Як повідомляв УНІАН, Еліна Світоліна стала першою сіяною на турнірі в колумбійській Боготі, призовий фонд якого становить 250 тисяч доларів.