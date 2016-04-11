Українські тенісистки опустилися в рейтингу WTA
Леся Цуренко та Катерина Бондаренко втратили кілька позицій в оновленому рейтингу.
Українські тенісистки Леся Цуренко та Катерина Бондаренко опустилися в оновленому рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA).
Цуренко впала на 43-ю позицію, Бондаренко тепер знаходиться на 67-му місці.
Разом з тим, найсильніша на даний момент українська тенісистка Еліна Світоліна зберегла за собою 16-ту сходинку рейтингу.
Верхня частина рейтингу виглядає так:
1 (1). Серена Вільямс (США) - 8625
2 (3). Агнешка Радванська (Польща) - 5775
3 (2). Анжеліка Кербер (Німеччина) - 5740
4 (4). Гарбіньє Мугуруса (Іспанія) - 4831
5 (5). Вікторія Азаренко (Білорусь) - 4530
6 (6). Сімона Халеп (Румунія) - 3785
7 (7). Петра Квітова (Чехія) - 3763
8 (8). Роберта Вінчі (Італія) - 3595
9 (9). Марія Шарапова (Росія) - 3432
10 (10). Белінда Бенчіч (Швейцарія) - 3340
...
16 (16). Еліна Світоліна (Україна) - 2750
43 (42). Леся Цуренко (Україна) - 1194
67 (63). Катерина Бондаренко (Україна) - 968
Як повідомляв УНІАН, Еліна Світоліна стала першою сіяною на турнірі в колумбійській Боготі, призовий фонд якого становить 250 тисяч доларів.