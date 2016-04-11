Жіноча збірна України посіла 3-є місце на міжнародних змаганнях зі спортивної ходьби

Турнір, що входить до серії European Athletics Race Walking Permit Meeting, відбувався у чеському місті Подебради, повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України.

Найшвидше з українок дистанцію 20 км подолала Галина Яковчук. З результатом 1:34.31 год вона фінішувала сьомою. Марія Філюк стала дев’ятою (1:36.41), а Олександра Оляновська – 13-ю (1:40.44).

Чоловіча збірна України у складі Олександра Венгловського, Сергія Світличного і Дмитра Собчука була восьмою. Атлети також долали 20 км.

У віковій категорії U20 спортсмени змагалися зі спортивної ходьби на 10 км. Команда у складі Ксенії Бєлової, Оксани Кулагіної і Вікторії Пчелінцевої стала п'ятою. Наші юніори – Олег Свистун, Дмитро Гарник і Віктор Кононенко – посіли восьме місце.