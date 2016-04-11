Українські самбісти завоювали 24 медалі на чемпіонаті Європи

Українські спортсмени завоювали 24 нагороди – 4 золоті, 3 срібні та 17 бронзових медалей, повідомляє прес-служба Федерації самбо України.

Нашу команду на турнірі представляли 33 спортсмени, а загалом на континентальній першості виступили три сотні борців із 23-х держав Старого Світу.

Свій клас підтвердили лідери збірної. Так, Сергій Крівчач із Харкова минулого року був найсильнішим на першості світу в Ризі серед юнаків. А тепер він виборов «золото» в категорії до 82 кілограмів серед юніорів. Золото й в активі одеситки Галини Ковальської, яка торік посіла п’яте місце на дорослому чемпіонаті світу. Цього разу вона була найсильнішою у вазі до 80 кг серед юніорок.

Катерина Москальова була найсильнішою у змаганнях дівчат в категорії до 75 кг. Ця спортсменка має значний арсенал прийомів і дотримується атакуючого стилю боротьби. Нарешті, четверту медаль найвищого ґатунку приніс команді харків`янин Владислав Березка, який взяв гору у надважкій вазі у юнаків – понад 87 кг.

В загальному командному заліку за всіма видами програми Україна посіла 3-є місце.

Найближчим часом відбедеться дорослий чемпіонат Європи зі спортивного й бойового самбо, поєдинки якого пройдуть в Казані (Росія) 13-15 травня.