Міністр Жданов збирається на футбольне Євро і не боїться відставки

Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов розповів про те, що планує поїхати на Євро-2016 у складі офіційної делегації і не боїться відставки, повідомляє Трибуна.

«Наскільки я розумію, міністр – член офіційної делегації. Його запрошує ФФУ. Якщо я не буду міністром, то я поїду (або не поїду) як звичайний громадянин. Куплю путівку, чи буде якесь запрошення. Я ніколи ні про що не шкодую. В житті відбувається так, як відбувається. Буде інший міністр, значить, життя так розпорядилося. Я за крісло не тримаюся», – сказав Жданов.

Футбольне Євро-2016, на якому виступить збірна України, відбудеться з 10 червня по 10 липня у Франції.

Як повідомляв УНІАН, напередодні Олімпіади-2016 в Ріо ряд провідних українських спортсменів періодично виступають з різкою критикою діяльності Міністерства молоді та спорту і взагалі ставленням до спортсменів зі сторони держави. Можливість свого від'їзду за кордон найближчим часом не виключили, зокрема, гімнаст Олег Верняєв і борець греко-римського стилю Жан Беленюк. Також може залишити країну представник зимового виду - фрістайліст Олександр Авраменко.

Олімпійські ігри-2016 пройдуть з 5 по 21 серпня в бразильському Ріо-де-Жанейро.