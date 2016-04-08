Найкращий український велогонщик Попович в неділю завершить кар'єру

Титулований український велогонщик Ярослав Попович 10 квітня на легендарній одноденці Париж-Рубе поставить крапку в кар'єрі професійного спортсмена, повідомляє Спортарена, з посиланням на Cicloweb.it.

По закінченню кар'єри 36-річний Попович перейде на адміністративну посаду. З наступного року він може стати спортивним директором американської команди Trek-Segafredo, в якій виступає з 2012 року.

Попович був найяскравішим українським велогонщиком свого покоління. У 2001 році Ярослав став чемпіоном світу серед молоді, а вже наступного року вперше голосно заявив про себе на Джиро д'італія, зайнявши 12-е місце в особистому заліку. Далі більше – на Джиро-2003 Попович піднявся на подіум, пропустивши тільки італійських монстрів Джильберто Сімоні і Стефано Гарцелли. В наступному році Попович три дні проїхав в рожевій майці, а в особистому заліку замкнув топ-5.

З 2005 року українець став завсідником Тур де Франс. Дебютна поява на «Великій петлі» закінчилася для Поповича білою майкою кращого молодого гонщика. Наступного року Ярослав, ефектно атакувавши з відриву, завоював свою першу і єдину особисту перемогу в етапі на тритижневих багатоденках.

Ярослав Попович у світі велоспорту запам'ятається, як надійний грегарі, фактор успіху для багатьох зоряних гонщиків. Не без участі українця свої перемоги на Гранд-турах завойовували такі зірки світового велоспорту, як Ленс Армстронг і Альберто Контадор.