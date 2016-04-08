Валентина Семеренко і Жан Беленюк визнані кращими спортсменами України 2015 року

У Києві відбулася церемонія вручення всеукраїнської премії "Герої спортивного року", за підсумками якої кращими спортсменами 2015-го були визнані Валентина Семеренко і Жан Беленюк.

Біатлоністка Семеренко в 2015-му році стала чемпіонкою світу в мас-старті, а також завоювала "бронзу" світової першості в спринті. Крім того, вона завоювала золото чемпіонки Європи в естафеті. Семеренко також є Олімпійською чемпіонкою Сочі-2014 в естафеті.

У свою чергу, борець греко-римського стилю Беленюк в 2015-му став чемпіоном світу, а на історичних перших Європейських іграх в Баку завоював срібло. Найсильнішим на континенті він ставав за підсумками чемпіонату Європи в 2014-му, а також вже нинішньому 2016-му році.

Кращим тренером року був визнаний Геннадій Сартинский (наставник чемпіона світу і Європи зі спортивної гімнастики Олега Верняєва), а в номінації "Відкриття року" переміг чемпіон світу з сучасного п'ятиборства Павло Тимощенко.

«Герої спортивного року» - щорічна премія, організована Національним олімпійським комітетом і Міністерством молоді і спорту, яка присуджується спортсменам і тренерам за внесок у розвиток вітчизняного спорту. Багаторазовими лауреатами премії є гімнастка Ганна Безсонова , фехтувальниці Олена Хомрова та Галина Пундик , боксер Василь Ломаченко. Максимальну кількість нагород отримала фехтувальниця Ольга Харлан.