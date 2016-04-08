Білоруска Азаренко стала найкращою тенісисткою березня (відео)
Жіноча теннісна асоціація підвела підсумки минулого місяця.
Білоруська тенісистка Вікторія Азаренко була визнана Жіночою тенісною асоціацією (WTA) найкращою тенісисткою березня, повідомляє офіційний сайт організації.
Набравши 70% голосів, вона випередила росіянку Світлану Кузнєцову (17%) та американку Серену Вільямс (13%).
Азаренко розпочала місяць на десятому місці рейтингу WTA, а завершила у першій п'ятірці. Підйом в таблиці їй забезпечили дві поспіль перемоги на турнірі в Індіан-Уеллсі та Майамі. Вона стала лише третьою жінкою в історії, якій підкорився цей так званий "сонячний" дубль.
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Також WTA визнала найкращим ударом місяця успіх полячки Агнєшку Радванську на турнірі в Індіан-Уеллсі, де її суперницею була Моніка Нікулеску.
Серед українок найвище місце в рейтингу WTA займає Еліна Світоліна, яка знаходиться на 16-й позиції. Ані в Індіан-Уеллсі, ані в Майамі українки не пробивалися у фінальний етап турнірів.