Білоруска Азаренко стала найкращою тенісисткою березня (відео)

Білоруська тенісистка Вікторія Азаренко була визнана Жіночою тенісною асоціацією (WTA) найкращою тенісисткою березня, повідомляє офіційний сайт організації.

Набравши 70% голосів, вона випередила росіянку Світлану Кузнєцову (17%) та американку Серену Вільямс (13%).

Азаренко розпочала місяць на десятому місці рейтингу WTA, а завершила у першій п'ятірці. Підйом в таблиці їй забезпечили дві поспіль перемоги на турнірі в Індіан-Уеллсі та Майамі. Вона стала лише третьою жінкою в історії, якій підкорився цей так званий "сонячний" дубль.

Читайте також: Тенісист Стаховський піднявся на сім позицій у світовому рейтингу

Також WTA визнала найкращим ударом місяця успіх полячки Агнєшку Радванську на турнірі в Індіан-Уеллсі, де її суперницею була Моніка Нікулеску.

Серед українок найвище місце в рейтингу WTA займає Еліна Світоліна, яка знаходиться на 16-й позиції. Ані в Індіан-Уеллсі, ані в Майамі українки не пробивалися у фінальний етап турнірів.