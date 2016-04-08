У Токіо представили варіанти емблеми Олімпіади-2020

Офіційна церемонія з цієї нагоди відбулася у штаб-квартирі оргкомітету "Токіо-2020" у столичному районі Мінато, повідомляє ТАСС.

"Ми продовжимо старанну роботу над вибором логотипу", - зазначив голова комітету по вибору емблеми Рехей Міята. Він також підтвердив, що остаточний варіант буде представлений 25 квітня. Протягом 10 днів після публікації шорт-листа всі охочі зможуть проголосувати за один з варіантів через Інтернет або за допомогою поштової листівки. Члени комітету з вибором нової емблеми Ігор-2020 обіцяють врахувати думку громадськості при ухваленні остаточного рішення.

Перший варіант логотипу має сферичну форму. Його покриває традиційний візерунок з розташованих у шаховому порядку чотирикутників білого кольору та кольору індиго. Тканини з таким візерунком були популярні в Японії в період Едо (17 - друга половина 19 ст.).

Інша представлена емблема має вигляд кола, в який "вписаний" спортсмен. Її дизайн трохи нагадує язики полум'я. У логотипі використані червоний, синій, зелений і золотий кольори.

Дизайнери третього логотипу взяли за основу зображення богів вітру і грому, що фігурують в японській міфології. Їх статуї встановлені у воротах, які ведуть до буддійського храму Сэнсо-дзі в популярному серед туристів токійському районі Асакуса. В емблемі Олімпійських ігор використано зображення бога грому, який тримає барабани "тайко", представлені у вигляді феєрверку. Для Паралімпіади використовується логотип, що зображає бога вітру, який замість традиційної тканини тримає веселку - символ миру і гармонії. Обидві емблеми підкреслюють внесок спорту у підтримання миру на Землі, а також прагнення до майбутнього. Вони представлені в таких же кольорах, що й другий варіант.

Четвертий логотип обігрує квіткову тематику. На ньому зображений берізка пурпурний, який спрямований вгору - до неба. За задумом авторів емблеми, це символізує спортсменів, які прагнуть побити рекорди, і вболівальників, які їх вітають.

Скандал навколо емблеми Олімпіади і Паралімпіади 2020 року, автором яких був професійний дизайнер Кэндзиро Сано, вибухнув після того, як вони були офіційно представлені в Токіо 24 липня. Бельгієць Олів'є Дебі запідозрив свого японського колегу в плагіаті і 14 серпня подав позов до бельгійського суду з вимогою до Міжнародного олімпійського комітету відмовитися від використання цього логотипу. На початку вересня Японія прийняла рішення відмовитися від скандальної емблеми Ігор. Проте організаційний комітет підкреслював, що це рішення було прийнято не з-за того, що логотип дійсно не був самобутнім, а лише через що розгорівся навколо цієї ситуації скандалу. Пізніше Дебі відкликав свій позов.

ХХХІІ літні Олімпійські ігри пройдуть в Токіо з 24 липня по 9 серпня 2020 року.