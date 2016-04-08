Оприлюднено попередній календар Кубка світу-2016/17 і чемпіонату світу з біатлону

Став відомий попередній календар Кубка світу з біатлону сезону-2016/17, а також чемпіонату світу-2017 в Хохфільцені.

Згідно з календарем, у новому сезоні пройде 9 етапів КС, а світова першість відбудеться в середині лютого, повідомляє офіційний сайт Міжнародного союзу біатлоністів. Повністю календар виглядає таким чином: 1-й етап, 28 листопада – 4 грудня, Естерсунд, Швеція 2-й етап, 5-11 грудня, Поклюка, Словенія 3-й етап, 12-18 грудня, Нове Место, Чехія 4-й етап, 2-8 січня, Оберхоф, Німеччина 5-й етап, 9-15 січня, Рупольдінг, Німеччина 6-й етап, 16-22 січня, Антхольц, Італія Чемпіонат світу, 8-19 лютого, Хохфільцен, Австрія 7-й етап, 26 лютого – 5 березня, Пхенчхан, Південна Корея 8-й етап, 6-12 березня, Тюмень, Росія 9-й етап, 13-19 березня, Холменколлен, Норвегія Крім того, стало відомо, що етапи Кубка IBU приймуть Бейтостолен (Норвегія), Ріднау (Італія), Обертіллиах (Австрія), Мартелло (Італія), Арбер (Німеччина), Осрбльє (Словаччина), Контіолахті (Фінляндія) і Отепя (Естонія).

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