Оприлюднено попередній календар Кубка світу-2016/17 і чемпіонату світу з біатлону
Став відомий попередній календар Кубка світу з біатлону сезону-2016/17, а також чемпіонату світу-2017 в Хохфільцені.
Згідно з календарем, у новому сезоні пройде 9 етапів КС, а світова першість відбудеться в середині лютого, повідомляє офіційний сайт Міжнародного союзу біатлоністів.
Повністю календар виглядає таким чином:
1-й етап, 28 листопада – 4 грудня, Естерсунд, Швеція
2-й етап, 5-11 грудня, Поклюка, Словенія
3-й етап, 12-18 грудня, Нове Место, Чехія
4-й етап, 2-8 січня, Оберхоф, Німеччина
5-й етап, 9-15 січня, Рупольдінг, Німеччина
6-й етап, 16-22 січня, Антхольц, Італія
Чемпіонат світу, 8-19 лютого, Хохфільцен, Австрія
7-й етап, 26 лютого – 5 березня, Пхенчхан, Південна Корея
8-й етап, 6-12 березня, Тюмень, Росія
9-й етап, 13-19 березня, Холменколлен, Норвегія
Крім того, стало відомо, що етапи Кубка IBU приймуть Бейтостолен (Норвегія), Ріднау (Італія), Обертіллиах (Австрія), Мартелло (Італія), Арбер (Німеччина), Осрбльє (Словаччина), Контіолахті (Фінляндія) і Отепя (Естонія).