Словак Санітра призначений головним тренером чоловічої збірної України з біатлону
55-річний фахівець ставить своїм завданням завоювання українськими спортсменами медалей Олімпійських ігор.
Президент федерації біатлону України Володимир Бринзак оголосив ім'я нового старшого тренера чоловічої збірної України, яким став відомий словацький фахівець Юрай Санітра, повідомляє прес-служба Федерації біатлону України.
Більше двох десятиліть Санітра присвятив розвитку біатлону в Словаччині. В ролі особистого тренера привів Анастасію Кузьміну до титулу дворазової олімпійської чемпіонки, а також Павола Хурайта – до бронзової нагороди Олімпіади у Ванкувері.
- Сьогодні я відчуваю великі емоції, тому що вперше зможу працювати в такій великій команді, як збірна України, - заявив після призначення Санітра. - Сергій Семенов в цьому році завоював медаль чемпіонату світу. Це - велика висота, до якої ми будемо прагнути і на Олімпійських Іграх. Я все буду робити для того, щоб чоловіча збірна в умовах серйозної конкуренції стала такою командою, яка зробить рекламу Україні. Це моя мета. Я вже знаю, як приємно завойовувати золото Олімпіади, і хотілося б пережити ці відчуття ще раз – з чоловічою командою України.
В сезоні 2015/16 Санітра був тренером всієї збірної Словаччини, а також працював старшим тренером чоловічої команди.