Словак Санітра призначений головним тренером чоловічої збірної України з біатлону

Президент федерації біатлону України Володимир Бринзак оголосив ім'я нового старшого тренера чоловічої збірної України, яким став відомий словацький фахівець Юрай Санітра, повідомляє прес-служба Федерації біатлону України.

Більше двох десятиліть Санітра присвятив розвитку біатлону в Словаччині. В ролі особистого тренера привів Анастасію Кузьміну до титулу дворазової олімпійської чемпіонки, а також Павола Хурайта – до бронзової нагороди Олімпіади у Ванкувері.

- Сьогодні я відчуваю великі емоції, тому що вперше зможу працювати в такій великій команді, як збірна України, - заявив після призначення Санітра. - Сергій Семенов в цьому році завоював медаль чемпіонату світу. Це - велика висота, до якої ми будемо прагнути і на Олімпійських Іграх. Я все буду робити для того, щоб чоловіча збірна в умовах серйозної конкуренції стала такою командою, яка зробить рекламу Україні. Це моя мета. Я вже знаю, як приємно завойовувати золото Олімпіади, і хотілося б пережити ці відчуття ще раз – з чоловічою командою України.

В сезоні 2015/16 Санітра був тренером всієї збірної Словаччини, а також працював старшим тренером чоловічої команди.