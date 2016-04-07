Збірна команда України з велоспорту-маунтенбайку увійшла в 10-ку сильніших світового рейтингу UCI

Опинившись в десятці олімпійського рейтингу та протримавшись до завершення відбірного ліцензійного циклу Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро, який завершується в травні, українська збірна має шанс отримати ще одну ліцензію ОІ в Ріо, повідомляє прес-служба Федерації велоспорту України.

Окрім Яни Беломоїної, яка вже гарантовано буде боротися за титул найсильнішої велогонщиці планети, українські спортсменки збірної — Ірина Попова та Наталія Кромпець — отримали "віртуальний" квиток до олімпійських висот.

«Завдяки високим результатам, які показують спортсмени збірної з початку року, ми маємо можливість представляти Україну в Ріо двома спортсменами. Але зараз першочергова для нас задача — втриматися у десятці рейтингу UCI до завершення відбірного циклу, — заявив головний тренер збірної Ігор Ткаченко. — Посилити наше представництво на Олімпіаді для команди дуже важливо, але основна задача буде полягати у допомозі Яні. Ірина Попова і Наталія Кромпець обидві дуже сильні спортсменки і хто з них отримає «віртуальний квиток», поки сказати дуже важко».

Президент Федерації велоспорту України Олександр Башенко також прокоментував перспективи збірної команди України з маунтенбайку: «Традиційно весною нас радували результатами члени збірної по шосе, але цього року тенденція змінилася і той факт, що в нас з’явилася можливість отримати ще одну ліцензію на Олімпійські ігри в Ріо, говорить про великий потенціал у розвитку маунтенбайку в Україні».

Олімпійський рейтинг рахується за результатами двох останніх років, але якщо ми звернемося до рейтингу безпосередньо Міжнародного союзу велосипедистів 2016, то жіноча збірна команда України з маунтенбайку посідає третю сходинку світового рейтингу UCI.

На Олімпійських іграх в Ріо Україну представлятиме багаторазова чемпіонка України з маунтенбайку, володарка Кубка світу U-23, бронзовий призер чемпіонату світу у Вальнорді (Андорра) лучанка Яна Беломоїна, яка, наразі, в індивідуальному заліку закриває трійку найсильніших жінок світу (МТБ, крос-кантрі) за версією Міжнародного союзу велосипедистів (UCI).