У Києві відбулося засідання Комісії Європейської легкоатлетичної Асоціації

Це був перший міжнародний легкоатлетичний захід на території України подібного рівня після тривалої перерви, пов’язаної зі складною ситуацією в нашій країні, повідомляє прес-служба ФЛАУ.

За словами президента Федерації легкої атлетики України Ігоря Гоцула, проведення цього засідання у Києві – перший крок до повноцінного повернення України на міжнародну арену. Як спортивну, адже ФЛАУ прагне отримати вже найближчим часом право проведення в країні престижних міжнародних змагань, так і політичну, бо подібні заходи сприяють європейській інтеграції України.

Президент НОК України Сергій Бубка, який прибув на засідання, аби привітати почесних гостей, подякував їм за їхній вибір провести свій захід саме в Києві, і відзначив, що це – визнання авторитету української легкої атлетики у Європі та світі, а також важливий елемент у плані набуття нами досвіду проведення подібних заходів та зміцнення наших стосунків з ЄА.

Як розповіла член Комісії зі стратегічних комунікацій ЄА, керівник департаменту розвитку ФЛАУ Ольга Аксьонова, під час засідання була розглянута низка важливих питань – обговорені останні допінгові скандали; підготовка ЄА до чемпіонату Європи-2016; плюси та мінуси об’єднаних спортивних чемпіонатів Європи, які проводитимуться раз на чотири роки, починаючи з 2018-го року; питання складання позитивного іміджу легкої атлетики тощо.

Також Ольга Аксьонова підкреслила схвальні відгуки щодо організації заходу, які українська сторона отримала від інших членів Комісії, в тому числі від її керівника, першого віце-президента ЄА Доброміра Карамарінова (Болгарія).