Восьмиразовий олімпійський чемпіон з біатлону Бьорндален продовжить кар'єру

Восьмиразовий олімпійський чемпіон, 20-кратний чемпіон світу норвезький біатлоніст Уле-Ейнар Бьорндален оголосив про те, що продовжить кар'єру, повідомляє ТАСС.

"Я вважаю, що можу виступати на високому рівні ще протягом декількох років, - сказав Бьорндален. - З нетерпінням чекаю початку нового сезону. Рішення продовжувати кар'єру було прийнято, оскільки у мене виключно сильна мотивація. Я націлений на перемогу настільки ж сильно, як в 20 років. Всяке може трапитися, але мета зараз - готуватися до Олімпіади 2018 року. Тут жодних сумнівів немає".

За словами Бьорндалена, він відчуває себе 20-річним не тільки в психологічному, але і у фізичному плані. "При тому, як я в цілому провів не надто вдало початок сезону, і як реагує моє тіло, можу сказати, що за 25 років змінилося дуже небагато", - зазначив він.

Бьорндален зізнався, що журналісти, експерти та друзі радили йому завершити кар'єру ще 14 років тому - після Ігор 2002 року в Солт-Лейк-Сіті, проте тоді він не послухався їх поради, про що зараз анітрохи не шкодує. Разом з тим, тепер він змушений відмовитися від посади у Міжнародному олімпійському комітеті, яку зайняв у 2014 році, так як не може ефективно поєднувати цю роботу з тренуваннями.

Бьорндален за свою кар'єру шість разів ставав володарем Великого кришталевого глобуса. За цим показником норвежець ділить перше місце з колишньою німецькою біатлоністкою Магдаленою Форсберг, в активі якої так само 6 перемог у загальному заліку Кубка світу.

Після Ігор-2014 в Сочі Бьорндален став найтитулованішим спортсменом за всю історію проведення зимових Олімпіад. У Сочі він поповнив олімпійську скарбничку двома нагородами вищого зразка. Також в його активі ще 5 медалей: чотири срібні та одна бронзова.

Останньою офіційною гонкою норвезького біатлоніста став мас-старт на домашньому чемпіонаті світу 2016 року у Холменколлені. За підсумками гонки Бьорндален виграв бронзу і довів загальну кількість завойованих медалей на чемпіонатах світу до 44.