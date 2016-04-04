Оприлюднено склад збірної України на чемпіонат Європи з важкої атлетики

Турнір є ліцензійним перед майбутніми літніми Олімпійськими іграми 2016 у Ріо-Де-Жанейро (Бразилія), повідомляє прес-служба Федерації важкої атлетики України.

У цьогорічній континентальній першості з важкої атлетики візьме участь рекордна кілкість учасників - 411 спортсменів з понад 40 країн.

Збірну команду України представлять 7 жінок та 5 чоловіків: Яна Дяченко (вагова категорія 48 кг), Юлія Паратова (53 кг), Вероніка Івасюк (58 кг), Анастасія Келар (58 кг), Марія Хлян (69 кг), Ірина Деха (75 кг), Анастасія Шишанова (75 кг), Ігор Конотоп (85 кг), Олександр Пєлєшенко (85 кг), Сергій Тагіров (105 кг), Олег Прошак (+105 кг) та Ігор Шимечко (+105 кг).

Чемпіонат Європи з важкої атлетики відбудеться з 10 по 16 квітня.