Європейська гандбольна федерація не буде розводити збірну Росії з Україною і Туреччиною у відборі ЧЄ-2018

Європейська гандбольна федерація (ЄГФ) не буде розводити збірну Росії з командами України і Туреччини під час жеребкування кваліфікаційного турніру до чоловічого чемпіонату Європи 2018 року, повідомили ТАСС в прес-службі ЄГФ.

"Ми не будемо попередньо розділяти команди. Росія при жеребкуванні може потрапити в одну групу з командою України чи Туреччини (у разі попадання команди в кваліфікаційний турнір)", - повідомили в прес-службі європейської федерації.

Жеребкування турніру відбудеться 14 квітня в хорватському Дубровнику.

Збірна Росії знаходиться у другому кошику, команда України - у четвертому. Турецькі гандболісти 6 і 9 квітня зіграють з бельгійцями за право брати участь у кваліфікаційному турнірі. У разі перемоги збірна Туреччини буде в четвертому кошику.

Чемпіонат Європи пройде у Хорватії з 12 по 28 січня 2018 року.