Президента Федерації легкої атлетики України Гоцула призначено членом Робочої групи IAAF

Генеральний секретар Міжнародної Асоціації легкоатлетичних федерацій (IAAF) Жан Грасія поінформував Федерацію легкої атлетики України про те, що президента ФЛАУ Ігоря Гоцула призначено членом Робочої групи IAAF з питань оновлення Світової легкоатлетичної серії. Про це повідомляє прес-служба ФЛАУ.

Світова легкоатлетична серія включає в себе чемпіонати світу з легкої атлетики серед різних вікових груп (дорослих, молоді, юніорів, юнаків) та різних дисциплін (півмарафону, естафетного бігу, ходьби, кросу). Наразі IAAF веде роботу у напрямку популяризації легкої атлетики та, зокрема, підвищення інтересу до своїх основних змагань з боку глядачів, телевізійних компаній та спонсорів і партнерів.

Робоча група IAAF з питань оновлення Світової легкоатлетичної серії буде працювати у цьому напрямку.

Ігор Гоцул 8 листопада 2012 року був обраний президентом Федерації легкої атлетики України. У серпні 2015 року став членом Комісії з питань розвитку національних федерацій ЄА (Європейської легкоатлетичної асоціації). Віце-президент Національного олімпійського комітету України

17 грудня 2014 року призначений на посаду першого заступника Міністра молоді та спорту України.