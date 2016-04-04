Тенісист Стаховський піднявся на сім позицій у світовому рейтингу

Українець піднявся зі 115-го на 108-е місце, повідомляє офіційний сайт АТР.

У свою чергу, ті українці, що знаходяться в Топ-100 світового рейтингу, погіршили свої позиції. Олександр Долгополов опустився на 30-ту позицію (-1), Ілля Марченко – на 70-у (-2).

У Топ-10 рейтингу спортсмени зберегли свої попередні позиції. Кращий гравець світу Новак Джокович (Сербія) тепер випереджає за очками йдучого другим Енді Маррея (Великобританія) більш ніж в два рази - 16540 балів проти 7815. Далі йдуть Роджер Федерер, Станіслас Ваврінка (обидва - Швейцарія), Рафаель Надаль (Іспанія), Кей Нісікорі (Японія), Томаш Бердих, Давид Феррер (Іспанія), Жо-Вільфред Тсонга і Рішар Гаске (обидва - Франція).

У той же час, в рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA) найкраща спортсменка України Еліна Світоліна зберегла за собою 16-е місце. Леся Цуренко піднялася на 42-е місце (+4), а Катерина Бондаренко опустилася на 63-е (-4).

Рейтинг як і раніше очолює Серена Вільямс (США). У той же час, Анжелік Кербер (Німеччина) вийшла на 2-е місце, випередивши Агнєшку Радванску (Польща). Четверту позицію за собою зберегла Гарбинье Мугуруса (Іспанія), а Вікторія Азаренко (Білорусь) перемстилась з 8-го на 5-е місце.

Минулого тижня відбувся крупний турнір у Маямі (США), де в чоловічому одиночному турнірі перемогу здобув Новак Джокович, а у жінок успіх святкувала Вікторія Азаренко.