Гімнастка Різатдінова здобула дві золоті медалі на етапі Кубка світу в Італії

У Песаро (Італія) завершилися змагання етапу Кубка світу з художньої гімнастики, де українка Ганна Різатдінова здобула дві золоті медалі у вправах з м'ячем і стрічкою, повідомляє офіційний сайт змагань.

Всього на рахунку українки чотири нагороди, в тому числі, бронза у багатоборстві.

У вправі з м'ячем судді оцінили виступ українки в 18,650 бали. На п'єдесталі пошани українка випередила росіянку Діну Аверіну і Мелітіну Станюту з Білорусі, які розділили друге місце - за 18,500 бали. А у вправі зі стрічкою українка отримала від суддів 18,600 бали. Тут друге місце розділили Аверіна і Сей Йон Джей з Південної Кореї.

Українка завоювала срібло у вправі з обручем, де заробила від суддів 18,650 бали. Чемпіонкою тут стала Маргарита Мамун з Росії (19,100), бронзовим призером - Аверіна (18,600).

Напередодні, в багатоборстві Різатдінова показала загальний результат за чотири вправи 74,550 бали, завоювавши бронзу. Переможницею турніру стала Яна Кудрявцева з Росії (76,450), срібло у Мамун - 75.900.

Етап Кубка світу в Песаро проходив 1-3 квітня.