Українські гімнасти завоювали три медалі на турнірі World Challenge Cup в Німеччині

У Коттбусі (Німеччина) проходить турнір зі спортивної гімнастики з серії World Challenge Cup 2016, в рамках якого в перший день фіналів українці Ігор Радівілов і Олег Верняєв завоювали три нагороди, повідомляє офіційний сайт змагань.

Ігор Радівілов переміг на одному зі своїх улюблених снарядів – кільцях. За свою вправу він отримав від суддів 15,5 бала, випередивши бразильця Енріке Медину Флореса (15,366) і Денніса Гооссенса з Бельгії - 15,033. Олег Верняєв у цій вправі зайняв 6-е місце у фіналі з результатом 14,366.

У свою чергу, Верняєв завоював бронзу у вільних вправах, отримавши від суддів 14,833 бали. У Дієго Іполіто з Бразилії 16,466 бали, Року Клавора зі Словенії - 14,866.

У вправі на коні Верняєв став срібним призером з результатом 15 балів рівно. У переможця турніру британця Луїса Сміта 15,100 бали, а трійку призерів замкнув Сашо Бертончель зі Словенії - 14,700.

Етап Кубка світового виклику проходить в Коттбусі з 31 березня по 3 квітня.