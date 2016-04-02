Український призер чемпіонату Європи зі штовхання ядра Вірастюк переніс операцію на серці

Бронзовий призер чемпіонату Європи 1994 року та учасник Олімпіади в Атланті-96 Роман Вірастюк переніс хірургічне втручання, написав на своїй сторінці у Facebook його брат Василь Вірастюк.

"З приводу операції Романа... Хірургічне втручання тривало довгих 13 годин. Почали в 9:00 ранку 31 березня, закінчили операцію в 22:15 вечора. Братові поставили серцевий клапан, зробили протез кореня аорти, запустили серце", - зазначив Василь.

"На даний момент Роман вже в реанімації, буде спати весь завтрашній день (для стабільної роботи серця і нормалізації внутрішньо кров'яного тиску). Завдяки неперевершеній роботі хірургів і вашим молитвам зараз все добре! Попереду ще довгий і непростий шлях відновлення і реабілітації. Я впевнений, що Роман зараз би сказав "спасибі всім за підтримку", - написав Вірастюк.

Вірастюк був третім на ЧЄ в Гельсінкі, а на Олімпійських іграх і чемпіонатах світу не піднімався вище 6-го місця. Завершив кар'єру в 2003-му році.