Шведський лижник подолав за добу 438 кілометрів і побив світовий рекорд

Швед Ерік Вікстрем встановив новий світовий рекорд, за 24 години подолавши на лижах класичних ходом 438 кілометрів 575 метрів, повідомляється на офіційному сайті Міжнародної федерації лижних видів спорту (FIS).

Вікстрем стартував о 7:20 за місцевим часом у четвер в Швеції і зупинився в цей же час в п'ятницю, пройшовши по трасі 1064,5 кола. У підсумку він перевершив на 5 кілометрів попереднє досягнення, яке належало фіну Теему Віртанену.

«Було дуже цікаво перевірити можливості мого тіла, і я зіткнувся з серйозними фізичними і психологічними проблемами. Я, ймовірно, ніколи не скажу цього. В останні три години було надзвичайно складно», - зізнався Викстрем.

Досягнення 33-річного Вікстрема буде внесено у Книгу рекордів Гіннесса.