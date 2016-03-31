У міжнародній велогонці Race Horizon Park-2016 візьмуть участь зірки європейського велоспорту

Цього сезону велогонка святкує ювілей, у міжнародному статусі вона відбудеться уп’яте, повідомили УНІАН в прес-службі Оргкомітету змагань.

Заявки на участь в гонці вже подали такі відомі європейські команди, як ColoQuick Team (Данія), Team Roth-Skoda (Швейцарія), Bliz-Merida Pro Cycling (Швеція), Astana City (Казахстан), Minsk Cycling Club (Білорусь), Metalac Quick Kraljevo (Сербія), SKC Tufo Prostějov (Чехія), Tusnad Cycling Team (Румунія).

«Змагання цього року будуть ще видовищнішими та жорсткішими, адже досить багато знаних іноземних команд вже подали заявки, і ще багато гонщиків зацікавлені в участі. Мабуть, таки Ярослав Попович минулого року не жартував, коли сказав, щоб ми готували чартери, бо він докладе усіх зусиль, аби розповісти європейській велоспільноті, які чудові змагання сьогодні проводять у Києві», — зазначає президент Федерації велосипедного спорту України та голова організаційного комітету Race Horizon Park Олександр Башенко.

Українським спортсменам, які у домашніх стартах завжди показували найкращі результати та піднімались на подіум, цього разу доведеться докласти ще більше зусиль. Адже у Київ їдуть такі відомі європейські спортсмени як Алекс Расмуссен, представник датської команди Team coloQuick. Расмуссен, який приєднався до команди лише минулого року, — зірка на велотреку. Він має титули олімпійського чемпіона (Пекін, 2008 рік) і чемпіона світу з велоспорту на треку 2015 року (скретч), але досягнув успіху й у шосейному велоспорті. Так, у 2007 році спортсмен виграв Чемпіонат Данії з шосейного велоспорту.

Не меншу конкуренцію в пелотоні Race Horizon Park 2016 складе команда-старожил Tusnad Cycling Team (Румунія). Адже в перегонах свій професійний хист проявить засновник та велогонщик команди Едуард-Кароль Новак. Професійний велогонщик і чемпіон Літніх Паралімпійських ігор в Лондоні 2012 року, де в індивідуальній гонці переслідування на треку (4 км) він став переможцем. Це найбільше досягнення в паралімпійському спорті Румунії. До цього, на іграх 2008 року в Пекіні спортсмен вигравав срібну медаль в індивідуальній гонці. Цікаво, що свій шлях у спорті Новак починав як ковзаняр, але в 1996 році в аварії втратив ногу і перейшов в велоспорт. Зараз їздить з протезом.

Варті уваги і дебютанти київських перегонів, інтернаціональна команда зі Швеції Bliz-Merida Pro Cycling. Минулий рік став для команди найбільш продуктивним: 105 стартів у 15 різних країнах і 19 перемог. Bliz-Merida Pro Cycling здобула славу найкращої шведської команди на міжнародному рівні та виграла Кубок Швеції з шосейного велоспорту. До складу команди в 2016 році входить 11 спортсменів з п’яти країн.

Серію міжнародних велогонок Race Horizon Park 2016 буде обслуговувати комісар з Нідерландів Мартін Брюйн. Це один із найдосвідченіших і титулованих суддів Міжнародного союзу велосипедистів (UCI). Він уже мав нагоду познайомитись з Україною, адже обслуговував міжнародну велогонку Odessa Grand Prix 2015.

Щорічна міжнародна велогонка на шосе Race Horizon Park, за традицією, відбудеться на День Києва, 27–29 травня.