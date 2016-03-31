13 українців візьмуть участь в чемпіонаті Європи зі стрибків на батуті
15:05, 31 березня 2016Інше
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В іспанському місті Вальядолід розпочалися змагання європейської першості зі стрибків на батуті, акробатичній доріжці і подвійному міні-трампі.
noc-ukr.org
Українська заявка нараховує 13 спортсменів, повідомляє прес-служба НОК України.
Наша команда представлена на турнірі своїм найсильнішим складом.
У стрибках на батуті спортсмени змагатимуться в індивідуальних та синхронних стрибках.
Склад збірної України виглядає таким чином.
Чоловіки: Бєдєвкін Денис, Просторов Микола, Собакарь Дмитро, Кіфоренко Віктор, Шахов Олександр, Стаценко Микита,
Жінки: Бакуновицька Ганна, Кийко Марина, Малькова Світлана, Москвіна Наталія, Баєва Катерина, Алєксєєва Дар'я, Козярська Дарина.
Чемпіонат Європи триватиме з 31 березня по 4 квітня.
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