13 українців візьмуть участь в чемпіонаті Європи зі стрибків на батуті

В іспанському місті Вальядолід розпочалися змагання європейської першості зі стрибків на батуті, акробатичній доріжці і подвійному міні-трампі.

Українська заявка нараховує 13 спортсменів, повідомляє прес-служба НОК України. Наша команда представлена на турнірі своїм найсильнішим складом. У стрибках на батуті спортсмени змагатимуться в індивідуальних та синхронних стрибках. Склад збірної України виглядає таким чином. Чоловіки: Бєдєвкін Денис, Просторов Микола, Собакарь Дмитро, Кіфоренко Віктор, Шахов Олександр, Стаценко Микита, Жінки: Бакуновицька Ганна, Кийко Марина, Малькова Світлана, Москвіна Наталія, Баєва Катерина, Алєксєєва Дар'я, Козярська Дарина. Чемпіонат Європи триватиме з 31 березня по 4 квітня.

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