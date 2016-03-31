13 українців візьмуть участь в чемпіонаті Європи зі стрибків на батуті

15:05, 31 березня 2016
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В іспанському місті Вальядолід розпочалися змагання європейської першості зі стрибків на батуті, акробатичній доріжці і подвійному міні-трампі.

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Українська заявка нараховує 13 спортсменів, повідомляє прес-служба НОК України. 

Наша команда представлена на турнірі своїм найсильнішим складом.

У стрибках на батуті спортсмени змагатимуться в індивідуальних та синхронних стрибках.

Склад збірної України виглядає таким чином.

Чоловіки: Бєдєвкін Денис, Просторов Микола, Собакарь Дмитро, Кіфоренко Віктор, Шахов Олександр, Стаценко Микита,

Жінки: Бакуновицька Ганна, Кийко Марина, Малькова Світлана, Москвіна Наталія, Баєва Катерина, Алєксєєва Дар'я, Козярська Дарина.

Чемпіонат Європи триватиме з 31 березня по 4 квітня.

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