Біатлоніст Семенов визнаний найкращим спортсменом березня в Україні
13:20, 31 березня 2016Інше
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Національний олімпійський комітет України визнав найкращим спортсменом березня бронзового призера чемпіонату світу з біатлону Сергія Семенова.
noc-ukr.org
Його наставник та батько Олександр Семенов став найкращим тренером першого весняного місяця, повідомляє прес-служба НОК.
Високого звання НОК Семенов удостоєний за прекрасний виступ на чемпіонаті світу в норвезькому Холменколлені.
Він блискуче провів спринтерську гонку на 10 км та зумів піднятися на третю сходинку п'єдесталу пошани, здобувши першу в своїй кар'єрі медаль світової першості.
Ця «бронза» стала найвищим досягненням серед українських спортсменів в олімпійських номерах програми в березні.
Семенов вдруге стає найкращим спортсменом місяця в Україні. Вперше отримання подібного визнання НОК біатлоніст святкував у січні 2015 року.
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