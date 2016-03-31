Біатлоніст Семенов визнаний найкращим спортсменом березня в Україні

Його наставник та батько Олександр Семенов став найкращим тренером першого весняного місяця, повідомляє прес-служба НОК.

Високого звання НОК Семенов удостоєний за прекрасний виступ на чемпіонаті світу в норвезькому Холменколлені.

Він блискуче провів спринтерську гонку на 10 км та зумів піднятися на третю сходинку п'єдесталу пошани, здобувши першу в своїй кар'єрі медаль світової першості.

Ця «бронза» стала найвищим досягненням серед українських спортсменів в олімпійських номерах програми в березні.

Семенов вдруге стає найкращим спортсменом місяця в Україні. Вперше отримання подібного визнання НОК біатлоніст святкував у січні 2015 року.