В окупованому Криму зібралися проводити літню Олімпіаду
Найпрестижніше спортивне змагання хочуть провести через 10 років.
Крим через десять років зможе претендувати на проведення літніх Олімпійських ігор, заявив так званий "голова комітету кримського парламенту з санаторно-курортного комплексу та туризму" Олексій Черняк, повідомляє Р-спорт.
"Цілком реально, що ми років через десять зможемо претендувати на літні Олімпійські ігри, з урахуванням тієї уваги, яку федеральна влада, безпосередньо президент Росії, приділяють Криму", - сказав Черняк журналістам.
За його словами, десять років - це якраз такий термін, коли при бажанні і при можливості можна вийти на відповідний рівень.
В свою чергу так званий "віце-прем'єр кримського уряду" Руслан Бальбек підкреслив, що був вражений розвитком інфраструктури Краснодарського краю, де в 2014 році відбулися зимові Олімпійські ігри.