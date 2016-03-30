В окупованому Криму зібралися проводити літню Олімпіаду

Крим через десять років зможе претендувати на проведення літніх Олімпійських ігор, заявив так званий "голова комітету кримського парламенту з санаторно-курортного комплексу та туризму" Олексій Черняк, повідомляє Р-спорт.

"Цілком реально, що ми років через десять зможемо претендувати на літні Олімпійські ігри, з урахуванням тієї уваги, яку федеральна влада, безпосередньо президент Росії, приділяють Криму", - сказав Черняк журналістам.

За його словами, десять років - це якраз такий термін, коли при бажанні і при можливості можна вийти на відповідний рівень.

В свою чергу так званий "віце-прем'єр кримського уряду" Руслан Бальбек підкреслив, що був вражений розвитком інфраструктури Краснодарського краю, де в 2014 році відбулися зимові Олімпійські ігри.