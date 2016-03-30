У Дніпропетровську відбудеться напівмарафон Dnipro Half Marathon 2016

Dnipro Half Marathon 2016 стане частиною біговій ліги Run Ukraine League, в календарі якої нинішнього року вісім бігових подій у Києві, Дніпропетровську, Львові та Одесі, повідомили УНІАН в оргкомітеті змагань.

Ідеально рівний рельєф маршруту чудово підходить для встановлення особистих рекордів.

"Окрім популяризації здорового способу життя, такі події впливають на інвестиційну привабливість Дніпропетровська. Це приваблює тисячі людей. Нам поки не зрівнятися з Паризьким або Берлінський марафоном. Але якщо нам вдасться залучити 2,5 тисячі спортсменів з усієї України і близько 8000 глядачів, то для міської інфраструктури - готелі, таксі, ресторани - це дуже значна підмога ", - зазначив мер Дніпропетровська Борис Філатов.

Головним амбасадором заходу стала дружина мера Дніпропетровська - Марина Філатова, 2 квітня вона візьме участь у Паризькому марафоні, а вже 22 травня буде бігти напівмарафон в рідному місті.

"У Дніпропетровського напівмарафону прекрасна можливість стати найшвидшим забігом в Україні - маршрут вийшов дуже рівний. Тут прекрасна набережна, гарний міст - вони стануть яскравими доповненнями забігу. Я хочу подякувати адміністрації міста за активну підтримку, за те, що відгукнулися на нашу пропозицію провести напівмарафон. Дуже приємно, що у міста є своя стратегія розвитку спорту «Дніпро - спортивна столиця України - таким чином ми поєднаємо наші зусилля і разом будемо творити спортивне сьогодення. Дякую за відкритість і прогресивність нинішньої команди міста, а особливо - Борису Філатову, який очолив організаційний комітет Dnipro Half Marathon 2016. Сподіваюся, що вже в наступному році два береги Дніпра з'єднають повноцінний марафон", - зазначив генеральний директор компанії "Run Ukraine "Дмитро Черницький.

Призовий фонд напівмарафон становить 23 000 грн. Переможці забігу на 21 км серед чоловіків і жінок отримають по 5000 грн.

У програмі події 4 дорослих забіги: 21,0975, 10, 5 і 2 км, а також три дитячі дистанції 1000, 500 і 100 метрів.